Brava Agnese, seconda al premio David Sassoli

Si è aggiudicata il secondo posto al premio per la miglior tesi di laurea intitolato a David Sassoli con una tesi su "Climate change, emissioni e controlli". È la morrovallese Agnese Clementoni Cherubini che ha studiato Giurisprudenza all’Università di Pisa, dove si è laureata con 110 e lode, e alla Scuola Superiore Sant’Anna. "Mi sono specializzata in diritto ambientale ed è su questo tema che ho scritto la tesi di laurea per l’Università di Pisa con la quale ho vinto il premio David Sassoli della Regione Toscana. Ora mi sto candidando per vari master di diritto europeo e vari tirocini in istituzioni europee perché è lì, in Europa, che vorrei un giorno incidere proprio sul diritto ambientale". Il titolo del lavoro di Clementoni Cherubini, dal titolo ‘Climate change, emissioni e controlli amministrativi. Un itinerario tra pubblico e privato’, si incentra sulla normativa climatica dell’Unione europea e sugli strumenti utilizzati dalle autorità amministrative per il controllo delle emissioni di gas serra. "La tesi si basava sulle quote di scambio delle emissioni. Cosa significa? Che le imprese possono scambiare quote di emissione, parliamo di anidride carbonica, e il regolatore amministrativo controlla il totale delle emissioni per poterlo ridurre progressivamente. Ho voluto sottolineare il nuovo ruolo degli attori economici privati, ossia le imprese, anche per il raggiungimento di un interesse pubblico, cioè la riduzione di Co2". La giovane ha ritirato il premio giovedì a Firenze: "Sono stata molto felice e grata. È il riconoscimento per un lavoro che è stato lungo e faticoso. Inoltre, è importante che sia dedicato a David Sassoli perché è stata una figura di spicco in Europa, è un esempio a cui aspirare. La cerimonia è stata davvero bella, c’era un clima straordinario ed è stato emozionante presentare la tesi di fronte al consiglio regionale della Toscana".

Gaia Gennaretti