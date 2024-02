Bravi a Fiordomo e Moretti: "Ora rimettete le deleghe"

"Ritengo che i due assessori, Francesco Fiordomo e Michele Moretti, che intendono seguire altre strade, debbano, nel corso di questa settimana, rimettere le deleghe che ho loro affidato, dando in questo modo sostanza politica e chiarezza amministrativa alla loro decisione. Qualora ciò non avvenisse provvederò, con grande dolore e rammarico a revocarle personalmente pronto ad affrontare tutte le conseguenze del gesto con coraggio e dignità". È chiaro e netto il primo cittadino, Antonio Bravi, all’indomani dell’annunciata corsa alla carica di sindaco, a giugno prossimo, del suo ex amico Francesco Fiordomo insieme all’altro assessore Michele Moretti.

Bravi, in una nota, mette nero su bianco quello che in molti in queste ore avevano sottolineato. "Pensavo fosse automatico – scrive – che, insieme con l’annuncio di candidatura, sarebbe arrivata la rinuncia spontanea, da parte di coloro che intendono percorrere una strada diversa, alle deleghe assessorili loro affidate. Non comprendo infatti con quale spirito e con quale obiettivo potrebbero restare in Giunta. Se tra gli assessori, che esercitano la funzione sulla base di un accordo programmatico e di un rapporto fiduciario con il sindaco, uno si propone in alternativa alla mia ricandidatura e l’altro lo sostiene, è evidente che non si condividono né il mio modo di esercitare la carica, né le basi programmatiche; ferma restando la legittimità della decisione di candidarsi, il senso di responsabilità comporterebbe la rinuncia alle deleghe assessorili: è presumibile infatti che si proporranno programmi, progetti e obiettivi diversi da quelli finora portati avanti insieme e senza mai un dissenso".

Nella sua nota Bravi, ancora una volta, non nasconde l’amarezza per quello che sta accadendo che lo "coinvolge dal punto di vista personale e amministrativo. Per 15 anni con Fiordomo abbiamo lavorato fianco a fianco – aggiunge – : per i dieci anni nella sua sindacatura ho ricoperto la carica di assessore e poi vicesindaco; in questi ultimi 5 anni, a ruoli invertiti, mi sono impegnato con la stessa modalità di confronto e collaborazione. Su tutte le delibere di Giunta e di Consiglio la maggioranza ha sempre votato compatta: ricordo l’appassionato intervento di Francesco in Consiglio sulla proposta di bilancio 2024. Sin dal giorno successivo alla mia elezione, ho lavorato per riunire anche tutte le forze riformiste della città che facevano riferimento a Graziano Bravi, per superare steccati che i cittadini non hanno mai compreso; devo la mia elezione, infatti, anche a quegli elettori".