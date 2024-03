Bravi: abbiamo seminato il futuro

"È stato come un grande abbraccio il momento in cui ci siamo trovati ad aprire la sede, con l’entusiasmo di vivere insieme una nuova campagna elettorale e la consapevolezza di aver fatto tanto". Con queste parole Antonio Bravi negli ex locali di Stilsport in Corso Persiani a Recanati, ha inaugurato la sede elettorale della coalizione che lo sostiene nella corsa per il secondo mandato. Presente all’inaugurazione il gotha del PD, Graziano Bravi della lista "Valore e Futuro" e molti cittadini tradizionalmente militanti nell’area del centro sinistra. "Recanati è cresciuta, è accogliente, pulita, sicura – ha ribadito Bravi durante il brindisi augurale –. Sono partiti o si avvieranno a breve progetti finanziati dal Pnrr o dai fondi del sisma 2016 per oltre 50 milioni di euro. Abbiamo seminato il futuro. Ed è li che vogliamo andare. Insieme".