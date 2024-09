Bravi conquista gli Stati Uniti. A lui il Massachusetts Book Awards

Dopo essere entrato la primavera scorsa nella dozzina dei semifinalisti al Premio Strega con il suo undicesimo romanzo, "Adelaida", lo scrittore recanatese (italo-argentino d’origine) Adrian Bravi ha ricevuto un’altra bella soddisfazione: la traduzione in inglese del suo saggio "La gelosia delle lingue", edito nel 2017 da Eum (Edizioni Università di Macerata) ha vinto negli Stati Uniti d’America il premio "Massachusetts Book Awards", riservato alle traduzioni letterarie. Il libro di Bravi è un saggio che in parte diventa anche un racconto autobiografico, poiché tratta di "cosa accade in un autore quando abbandona la sua lingua madre per scrivere in una diversa dalla propria".

L’edizione inglese dal titolo "My language is a jealous lover" è stata pubblicata dalla Rutgers University Press di New Brunswick (New Jersey) ed è frutto della traduzione curata da Giovanna Bellesia e Victoria Offredi. Anche Simona Antolini, attuale presidente della Eum, ha espresso la propria soddisfazione. Il premio assegnato oltreoceano al saggio in lingua inglese di Adrian Bravi (nel 2025 uscirà l’edizione in spagnolo) è un riconoscimento importante anche per la casa editrice di Unimc, da sempre attenta alla qualità delle proprie pubblicazioni e punto di riferimento ormai da quasi vent’anni per l’editoria non solo strettamente accademica. Per Adrian Bravi il 2024 è un anno da incorniciare. Il suo romanzo storico "Adealida" (Nutrimenti editore) è entrato nella terna di finalisti anche di altri due blasonati premi letterari: il Premio Procida - Isola di Arturo, dedicato ad Elsa Morante (sezione narrativa) e il Premio Giovanni Comisso (sezione biografie). La proclamazione dei vincitori di questi due premi avverrà tra fine settembre e inizio ottobre, rispettivamente a Procida e a Treviso.

a. f.