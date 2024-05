Bravi contro Fiordomo sul palazzo comunale

C’eravamo tanti amati e ora basta solo una mezza idea per aprire lo scontro. Questa volta il terreno di battaglia fra il sindaco uscente Antonio Bravi e il suo ex assessore Francesco Fiordomo è proprio il palazzo comunale, dove in questi 15 anni di governo hanno trascorso tantissime ore insieme. Fiordomo e qualche suo candidato buttano là l’idea di utilizzare le sue maestose sale – sempre più vuote di dipendenti, ma più piene di computer – quali location per eventi promozionali e di cultura. I locali che si trovano, invece, lungo il loggiato, con tanto di affaccio su piazza Leopardi, dovrebbero aprire le loro porte ad artigiani, piccoli produttori e altro con l’idea anche di avviare una specie di mercatino con tanto di logo caratteristico per attirare sempre più i turisti in piazza e animare il centro storico.

A smorzare gli entusiasmi della coalizione di Fiordomo pensa, però, la coalizione di Bravi che ricorda come per quel palazzo c’è un progetto finanziato, approvato e pronto a partire di ben 8 milioni e 300 mila euro di fondi sisma 2016 per il suo adeguamento sismico. Si tratta di un cantiere sicuramente invasivo che metterà ko per diversi anni l’intera struttura, prima di rivederla nuova fiammante.

"Qualcosa non quadra – coglie l’occasione di sottolineare polemicamente il sindaco uscente –. O quanto comunicato circa i possibili scenari commerciali, che gravitano sul palazzo comunale, sono solo un’idea accattivante, ma illusoria, figlia della necessità di fare campagna elettorale, o l’ex assessore ai lavori pubblici ha deciso di rimuovere quanto di buono (ed è tantissimo) ha fatto la nostra amministrazione al punto da non ricordare neanche che l’intervento fosse stato presentato, finanziato e quasi pronto a partire. In entrambi i casi una proposta non realistica. Dopotutto, un conto è dire di fare, un conto è fare".

Al di là delle polemiche un problema centrale dei programmi dei tre candidati sindaci c’è proprio la triste fine a cui sembra ormai destinato inevitabilmente il centro storico cittadino. Anche nel programma del terzo contendente della fascia da primo cittadino, Emanuele Pepa, diverse sono le proposte per cercare di ridare vita alla città, partendo da quelle più strutturali come le facilitazioni per le ristrutturazioni degli immobili, gli aiuti alle nuove famiglie – specie giovani – che scelgono di ritornare a vivere al centro, il tentativo di coinvolgere imprenditori e artigiani ad investire e scegliere le vecchie botteghe del "paesello" per i loro prodotti. Ci si riuscirà?