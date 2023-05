Bravi: "Evitate gli spostamenti"

Con l’allerta arancione diramata dalla Protezione civile anche per le prossime ore, il sindaco di Recanati Antonio Bravi si trova nella difficile situazione di decidere se chiudere o meno le scuole. "Sembrerà una cosa assurda – afferma Bravi – ma se un bambino, andando a scuola, scivola e si fa male, diranno che la colpa è mia perché con l’allerta arancione sarei dovuto intervenire con provvedimenti tali da mettere in sicurezza gli studenti". Intanto, lungo le strade e nei parchi si registrano diverse cadute di grossi rami dagli alberi: questo è avvenuto all’interno del Parco di Villa Colloredo Mels a Recanati e lungo la Regina. Si presenta difficile al transito via Fratelli Farina. Il sindaco di Recanati ha invitato i cittadini "a limitare quanto più possibile gli spostamenti, specie in prossimità dei fiumi Potenza e Musone, e ad applicare ogni precauzione in presenza di fenomeni atmosferici particolarmente intensi. Sono già state attivate le procedure di emergenza e di costante monitoraggio della situazione". L’amministrazione comunale di Montefano ha emesso, invece, un’ordinanza con la quale si stabilisce da ieri la chiusura del ponte in località Casone e della strada comunale "Fratte" ed il conseguente divieto assoluto di transito e sosta fino al corretto ripristino della normale situazione e viabilità.