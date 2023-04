Bravi: "Il nostro massimo sostegno alle famiglie con figli autistici"

Anche quest’anno, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, a Recanati oggi la Torre del Passero Solitario sarà illuminata di blu. L’amministrazione da sempre è impegnata – ricorda il sindaco Antonio Bravi – "a fornire tutto il sostegno possibile, sapendo che non sempre è facile ottemperare alle numerose richieste, alle diverse famiglie recanatesi impegnate quotidianamente nella crescita di figli con autismo". Giovedì scorso al Circolo Acli Castelnuovo è stato presentato il libro "Quelle improvvise connessioni blu" con l’autore Massimo Pedersoli e la presenza di Fabrizio Principi dell’associazione BluInfinito Omphalos di Recanati, Veronica Guardabassi del Circolo Acli di Castelnuovo e Vincenzo Berré, presidente della cooperativa La ragnatela che da tempo impiega nel lavoro persone con disabilità. Il circolo Acli di Castelnuovo, inoltre, dal 2020 offre un servizio di Alzheimer Cafè a persone con demenza e alle loro famiglie. Inoltre in città è attivo "Bluinfinito", il circolo-laboratorio gestito dai volontari dell’associazione "Omphalos autismo & famiglie OdV", centro di riferimento fondamentale per le famiglie del territorio che vivono l’esperienza dell’autismo. "Ad oggi sono circa sedici le famiglie nel territorio e dieci i bambini del Comune di Recanati dell’età evolutiva dai 2 ai 13 anni che seguiamo direttamente nei nostri laboratori", spiegaPrincipi.

Antonio Tubaldi