Bravi: "Insistere con la raccolta differenziata"

Nel Consiglio comunale di venerdì si parlerà di ciclo di rifiuti, a seguito di un ordine del giorno proposto dai consiglieri Andrea Marinelli, Gianfilippo Simoni (entrambi del Pd) e Graziano Bravi (Lista Civica Valore Futuro). Intanto, nelle case dei cittadini e nelle sedi delle aziende recanatesi è arrivato l’avviso per il pagamento delle tre rate della Tari (scadenze il 28 aprile, il 4 agosto e il 4 dicembre) con le quali si dovrà coprire per intero il costo di gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani che per quest’anno è stato quantificato in 2.678.009 euro. C’è da tener conto che Recanati ha già aumentato per il 2023 la tariffa dello 0,14% dopo averla ritoccata con l’ultima rata del 2022 del 5,68%. Un aumento che l’amministrazione comunale addebita ai maggiori costi del Cosmari, dove l’assembla dei sindaci, in attesa di individuare l’area per la nuova discarica, ha deciso di continuare ad utilizzare l’impianto di Cingoli e di conferire i rifiuti a Fermo e in provincia di Pesaro, con un costo aggiuntivo di 4 milioni di euro. Una soluzione – ha rimarcato più volte il sindaco – è quella di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti. Negli ultimi mesi Recanati sembra andare nella direzione giusta, registrando a marzo il 77,86% di differenziata con un più 2,99% rispetto al mese precedente, forse grazie anche alla presenza sul territorio dei due ispettori ambientali. Si tratta però di oscillazioni in più e in meno nel corso degli anni che attestano pressoché la percentuale di differenziata sugli stessi livelli. Peccato, però, che si registrano ancora abbandoni di ogni genere di rifiuti, soprattutto edili, nelle zone di periferia come è stato denunciato qualche giorno fa all’incrocio di via Acquara con S.P.105. L’ordine del giorno del Consiglio comunale di venerdì prevede l’approvazione del rendiconto di gestione dell’anno appena trascorso. I consiglieri saranno, infine, chiamati ad approvare l’adozione definitiva della variante parziale al Prg necessaria per la realizzazione della palazzina per la delocalizzazione delle funzioni strategiche. Si tratta di una struttura di 400 metri quadrati che dovrà servire per i servizi che si attivano in caso di emergenza: quindi sede per i vigili urbani, un riferimento dell’ufficio tecnico e la sede della Protezione civile. L’area individuata per la palazzina è lo spazio dove c’era l’isola ecologica, di fronte al cimitero. A disposizione per la sua realizzazione, da parte dell’Ufficio ricostruzione della Regione Marche dai fondi per il terremoto, ci sono circa 832 mila euro, parte dei 7 milioni e mezzo di euro ottenuti per il miglioramento sismico del palazzo comunale.

Asterio Tubaldi