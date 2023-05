Bravi: "Nessuna strada declassata a vicinale, zero fondi dal Pnrr"

È del tutto falso che alcune vie periferiche siano state declassate a ’strade vicinali’ e cioè private e di competenza, per quanto riguarda la manutenzione, non solo della pubblica amministrazione ma anche dei residenti. "Non c’è alcun atto in tal senso – ha precisato in Consiglio comunale il sindaco Bravi – e non è neanche da immaginare. Le strade vicinali sono sempre state così dal 1970 e ciò non toglie che anche in quelle strade il Comune spesso è intervenuto perché rappresenta comunque una criticità". È noto, infatti, che quando una strada è percorsa non solo dai residenti, ma anche da altri automobilisti, perché utilizzata come strada di collegamento fra due zone del territorio comunale, alla fine ad intervenire per la sua manutenzione è proprio l’Amministrazione. A sollevare il problema era stato il consigliere di Fratelli d’Italia Pierluca Trucchia che aveva preso spunto dalle lamentele di cittadini che addirittura, allarmati da alcune ’voci’, avevano anche lanciato sui social la proposta di organizzare un ’Comitato Anti Declassazione Strade’. È un punto dolente per l’Amministrazione quello della manutenzione delle strade per la quale purtroppo, lamenta il sindaco, "il Pnrr ha previsto zero fondi e nonostante questo, sulle strade ogni anno noi abbiamo investito cifre importanti, ma non possiamo certo fare lavori sempre e in ogni dove". La verità è che, malgrado siano state impegnate cifre importanti per chiudere le buche, sono sempre più numerosi i cittadini che si fanno sentire per lo stato pietoso e pericoloso delle strade. Il Comune rilancia la palla e Bravi scherzosamente ricorda che a Los Angeles a prendere la pala in mano e riparare una buca gigante in strada, che da settimane mandava in tilt il traffico nel quartiere dove vive, è stato addirittura il noto attore Arnold Schwarzenegger: "se succede lì, può succedere anche da noi".

Asterio Tubaldi