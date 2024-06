Bravi-Pepa all’ultimo voto. Nonnina al seggio a 101 anni

Alle 19 di ieri l’affluenza al ballottaggio delle elezioni comunali di Recanati è stata del 31,10%: hanno votato più uomini (32,20%) che donne (30.07%), pari a 6.327 elettori. Una discreta percentuale considerato che c’è stato tempo per votare sino alle 23 di ieri sera e oggi i seggi rimarranno aperti sino alle 15. Non è facile rapportare queste percentuali alle elezioni di 15 giorni fa, quando si è votato di sabato pomeriggio e per l’intera giornata di domenica. I tempi, quindi, erano diversi. Al primo turno, comunque, la percentuale dei votanti è stata del 57,83%, pari a 11.763 elettori. Quindi chi si attendeva un calo dell’affluenza, che viene considerato quasi fisiologico al secondo turno, dovrà attendere almeno sino alle 15 di oggi quando si chiuderanno i seggi e si passerà allo spoglio delle schede. Comunque la macchina organizzativa dei due candidati, Antonio Bravi, sindaco uscente per il centrosinistra, ed Emanuele Pepa per il centrodestra ha marciato instancabilmente per tutta la giornata di ieri, cercando di portare alle urne il maggior numero di elettori. I due candidati non si sono recati presto ai loro rispettivi seggi: Antonio Bravi ha votato alle 13.14, mentre Emanuele Pepa alle 15.50. La nota curiosa si è registrata nel seggio della frazione di Montefiore dove una nonnina di 101 anni, Dina Rita, non ha voluto mancare neanche questa volta ad esercitare il suo diritto al voto, facendosi fotografare mentre infila la scheda nell’urna. Lo spoglio delle schede comincerà oggi pomeriggio, subito dopo la chiusura dei seggi. Al primo turno Pepa ha ottenuto il 46,82%, con Bravi che si è fermato al 27,57% ma ora può contare sull’accordo con Francesco Fiordomo, escluso al primo turno con il 25,61%.