Bréda al ’Tour Music Fest’: "Cantare è la mia forza"

Bréda Taylor-Herbert, in arte Bréda, dopo aver brillantemente superato le audizioni dal vivo della nuova edizione del "Tour Music Fest - The European Music Contest", vola nella Repubblica di San Marino per le finali nazionali della categoria Junior Singer. Ora l’obiettivo della ragazza, 15enne di Colmurano che frequenta il secondo anno del liceo artistico Cantalamessa di Macerata, è guadagnarsi un posto nella finalissima europea del "Tour Music Fest", in programma il primo dicembre all’auditorium Little Tony di San Marino al cospetto di Beppe Vessicchio, Monica Hill, Francesco Rapaccioli, Paola Folli e di Kara DioGuardi, giurata di American Idol e autrice per Pink, Demi Lovato, Anastacia e altri artisti di fama internazionale.

Su oltre 28.000 artisti provenienti da tutta Europa, Bréda ha già raggiunto una qualificazione importante che le darà la possibilità di esibirsi e sperare in un posto in finale per rappresentare la sua nazione e vincere gli importanti premi in palio, come una borsa di studio presso Berklee - College of Music di Boston, la produzione di un singolo offerta dallo sponsor Riunite e un contratto di sponsorizzazione del valore di 10.000 euro da investire nella propria musica. La 15enne ha convinto la commissione artistica "con il suo talento e la sua determinazione dimostrando una grande capacità artistica e comunicativa unita ad una grande voce", spiegano gli organizzatori. Palco che ha visto sfilare artisti come Mahmood, Ermal Meta, Ariete e Federica Carta. Le finali si terranno dal 24 novembre al primo dicembre e vedranno esibirsi più di 600 artisti. "Quando canto, qualcosa dentro di me cambia – dice Bréda –. È come se finalmente fossi riuscita a liberarmi da tutte le preoccupazioni e dai dubbi che avevo. Non penso a cosa dicono gli altri o come mi giudicano. Cantare è diventato uno spazio dove mi posso liberare completamente, dove posso esprimermi senza paura. E, nel tempo, mi ha trasformata. Grazie alla musica, ho trovato il coraggio che non sapevo di avere. Cantare è diventato una parte di me, è la mia forza, un modo per andare nel mio piccolo mondo. Cantare mi ha dato la libertà di essere me stessa, e di questo sarò sempre grata".