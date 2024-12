Bresciani show, la Cbf Balducci torna a correre

CBF BALDUCCI

3

CASALMAGGIORE

0

CBF BALDUCCI HR : Fiesoli 3, Mazzon 15, Bonelli 1, Battista 15, Caruso 9, Decortes 15, Bresciani (L), Bulaich Simian 3, Morandini, Allaoui, Busolini. Non entrate: Sanguigni, Costantini (L), Orlandi. All. Lionetti.

CASALMAGGIORE: Nosella 2, Nwokoye 7, Pincerato 2, Costagli 8, Perletti 1, Montano Lucumi 13, Faraone (L), Marku 3, Dalla Rosa 1, Cantoni. Non entrata: Ribechi. All. Napolitano.

Arbitri: Fontini, Bonomo.

Parziali: 25-13 25-17 26-24.

Note: spettatori 472. MVP: Bresciani.

La Cbf Balducci riprende la marcia vincente dopo lo stop di sette giorni fa, superando 3-0 al Fontescodella il Casalmaggiore nella prima giornata di ritorno della Serie A2 Tigotà, bissando così il risultato della gara di andata. Le maceratesi hanno ora 21 punti: sono terze a -5 dalla capolista Messina, tornata in testa dopo la sconfitta al tie break di San Giovanni (ora seconda a +4 sulle maceratesi). La Cbf Balducci domina i primi due set quando c’è praticamente un monologo della squadra di casa. Tutto un altro discorso il terzo set, giocato punto a punto, in cui brilla Giulia Bresciani con difese eccezionali. In attacco Clara Decortes firma 15 punti come Alessia Mazzon e Valeria Battista. Hanno poi un peso sul match i 12 muri della Cbf Balducci, di cui 6 di Caruso. Il terzo set è combattuto (6-4) con le lombarde che ribaltano l’andamento del match (11-14). La gara è caratterizzata dai sorpassi (15-14), ma si va avanti punto a punto (20-20, 23-23). Casalmaggiore ha la palla del set ball (23-24), annullato da Decortes dopo un grande salvataggio di Bresciani, poi il muro di Mazzon cambia le carte in tavola (25-24). Morandini in difesa e ancora una super Bresciani permettono a Decortes di chiudere 26-24. Da segnalare il rientro in campo di Federica Busolini, dopo l’infortunio al ginocchio accusato nel gennaio scorso, salutata dagli applausi del pubblico. Il coach Valerio Lionetti ha fatto esordire per alcuni scambi anche il nuovo arrivo Safa Allaoui.

Lorenzo Monachesi