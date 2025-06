"Bretella a Fontespina, risultato ottenuto grazie al lavoro di FdI"

Approvato lo schema di convenzione tra Regione e Comune per la bretella tra via Einaudi e Fontespina, Fratelli d’Italia parla di "risultato concreto, atteso da anni, reso possibile grazie all’impegno del nostro partito a tutti i livelli istituzionali. Un impegno mantenuto" dice Roberto Pantella (foto), capogruppo di FdI a Civitanova. "Il finanziamento straordinario di 3 milioni di euro, messo a disposizione dalla Regione – aggiunge – dimostra l’attenzione e la capacità d’intervento del presidente Francesco Acquaroli per sbloccare un’opera essenziale per lo sviluppo urbano di Civitanova, con una visione condivisa con il gruppo consiliare locale di Fratelli d’Italia e l’amministrazione comunale". Pantella indica le tappe: "già nel 2025 l’avvio del primo lotto, con un investimento iniziale di 500mila euro e il completamento previsto grazie ai successivi 2,5 milioni stanziati nel bilancio regionale 2026. Il tracciato è stato già definito dagli uffici comunali, con l’avvio dei contatti per l’acquisizione delle aree e l’imminente incarico della progettazione. Il primo tratto, da via Einaudi a viale Sabatucci, vedrà una compartecipazione tra privati e Comune, a conferma della sostenibilità dell’intervento".