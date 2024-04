Bretella di Villa Musone: "Il traffico si alleggerire"

Inaugurata ieri pomeriggio la nuova bretella della zona industriale Squartabue, un’opera a servizio della zona industriale recanatese che sgraverà la frazione di Villa Musone dal traffico veicolare e permetterà di raggiungere le principali arterie stradali della Regione. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco di Recanati Antonio Bravi, dell’assessore regionale Francesco Baldelli, del Presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali e dei Sindaci di Loreto e Castelfidardo, Moreno Pieroni e Roberto Ascani. "L’arteria stradale decongestionerà finalmente il traffico veicolare pesante dall’area abitata di Villa Musone, ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi, che verrà alleggerita dal transito di mezzi pesanti e non che fino ad oggi hanno creato difficoltà logistiche e imbottigliamenti del traffico, soprattutto nelle ore di punta. Un intervento reso possibile grazie ad un lavoro congiunto tra i Comuni di Loreto, Castelfidardo e le aree delle Provincie di Ancona e Macerata. Un’importante e complessa collaborazione istituzionale che ha dato il risultato che ci eravamo prefissati". Il tratto della bretella ricadente nel territorio recanatese ha una lunghezza di 450 m. e una rotatoria dal diametro di 50 m. per un costo d’intervento pari a 1.195.000 euro, finanziato per 850.000 euro dalla Regione nell’ambito degli investimenti per l’ampliamento ed il potenziamento delle infrastrutture stradali regionali, erogato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nell’arco di questi cinque anni di Amministrazione gli investimenti sulle nuove infrastrutture stradali ammontano a 6,4 milioni di cui oltre il 50% non ha gravato sulle casse pubbliche in quanto è stato finanziato dai fondi reperiti grazie ai numerosi bandi vinti dal Comune di Recanati. Di questi 4,2 milioni sono i lavori già eseguiti e un milione e 120 mila euro appaltati e recentemente avviati per la manutenzione di strade urbane ed extraurbane. "Mi fa piacere ricordare che in questi anni siamo riusciti a farci finanziare quasi il 90% delle opere pubbliche di Recanati dai fondi governativi senza pesare sulle casse comunali" ha concluso Bravi. Tra gli altri importanti interventi di sicurezza stradale eseguiti ricordiamo la realizzazione delle nuove rotatorie negli incroci tra la S. C. Capecci e la S. C. Guzzini, rotatoria della Fratesca con la strada Addolorata e quella di Madonna Cupa di Varano.

Antonio Tubaldi