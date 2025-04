Bretella di Villa Potenza, Strada comune, M5s e Alleanza verdi: "Annunci e progetti. Siamo entrati in campagna elettorale"

"È stato pubblicato solo l’avviso pubblico per fare il progetto di fattibilità tecnica ed economica della bretella per Villa Potenza. Che è un po’ come dire che stai cucinando la torta ma hai solo comprato il libro delle ricette". Strada comune, M5s e Alleanza verdi e sinistra attaccano il presidente Acquaroli sul tema della nuova strada che collegherà via Martiri delle foibe alla frazione di Villa Potenza. I partiti scrivono che "siamo entrati nel pieno della campagna elettorale e gli annunci di progetti milionari pioveranno alla grande. Purtroppo per noi in casi come in questo impegnando più di un milione di euro solo per la progettazione preliminare. Per superare le fortissime pendenze saranno spesi enormi quantità di soldi pubblici. Se guardate bene la foto postata da Acquaroli, sarà necessario fare un altro ponte oltre quello Giovanni Paolo II già esistente. Parcaroli sta già buttando un sacco di denaro per rifare, con i disagi che conosciamo tutti, la corta di Villa Potenza, che con questa bretella diventerà una strada per pochi intimi".

"Gli annunci, come le bugie, hanno le gambe corte - chiudono i partiti nella nota congiunta - è vero che la grande opera fa sempre presa sul pubblico, però poi la gente capisce e si arrabbia".