Bretella Mattei - la Pieve. Indagini preliminari per l’avvio del cantiere

"La collina sopra alla rotatoria tra via Mattei e via Tucci viene ripulita e disboscata, perché diventerà il punto di raccordo della bretella Mattei La Pieve Campogiano. Al momento si stanno facendo le indagini per il rischio bellico, accertamenti di tutela agli operai per verificare che non ci siano ordigni inesplosi della Seconda guerra mondiale". L’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori spiega l’intervento che si sta svolgendo nell’area poco più a valle del palazzetto di Fontescodella. Gli accertamenti per scongiurare la presenza di ordigni inesplosi erano stati fatti anche prima di aprire il cantiere per il sottopasso in via Roma; le aree sono infatti nei pressi della ferrovia, e i binari erano obiettivi dei bombardamenti in guerra.

"Sulla collina si raccorderà la strada che scende da via Roma, perché si favorisca l’innesto del nuovo braccio della Mattei La Pieve, che sarà dalla parte opposta della rotatoria. In entrambi i sensi la strada sarà spostata con una curva a ridosso della collina, parzialmente sbancata per favorire l’innesto delle corsie. Un domani – spiega Marchiori – con il braccio stradale sul lato opposto dell’incrocio esistente, l’intersezione delle vie sarà regolata per rendere le quattro strade equidistanti".

Via Mattei tempo fa aveva subito i danni di una frana. Delle due corsie a scendere solo una al momento è aperta: "Stiamo mettendo nuovi guardrail – spiega Marchiori –, una misura di sicurezza importante. Quelli vecchi, oltre a essere usurati dal tempo, portavano i segni di qualche incidente. I nuovi saranno messi grazie ai risparmi dell’appalto. Dovrebbero arrivare a giorni. Li sostituiamo prima di riaprire entrambe le corsie a scendere per non dover richiudere in seguito". Su via Mattei era stata ricostruita la condotta fognaria, con un nuovo pozzo di ispezione utile per un controllo dall’alto. Il Comune, per il raccordo della futura bretella sulla collina, ha emesso un’ordinanza per permettere ai mezzi di lavoro di accedere dall’area dalla rotatoria. Il Comune contribuisce ai costi per l’opera della Quadrilatero con Provincia e Regione: "Ci siamo riuniti qualche settimana fa, sono state illustrate le esigenze dei lavori. Il tracciato è stato già tutto cantierizzato, come si nota anche dalla Carrareccia salendo dalla Pieve. L’area delimitata è più estesa della strada per dare ai lavori spazio; a opera finita una parte dell’area cantiere sarà restituita ai proprietari dei terreni".

Lorenzo Fava