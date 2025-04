Bretella per Villa Potenza: "Il progetto va avanti, intervento da 25 milioni"

Passo avanti per il nuovo collegamento tra Macerata e Villa Potenza. È stata infatti stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea la gara per l’affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. La nuova strada allaccerà via Martiri delle Foibe (la strada che dalla galleria porta a Montanello) con il corridoio stradale della Val Potenza attraverso la variante di Villa Potenza già esistente. Ne dà notizia il presidente della Regione Francesco Acquaroli, secondo il quale "passo dopo passo prende forma la nuova visione sulle infrastrutture della nostra regione. È stata pubblicata oggi la gara per l’affidamento della progettazione della Macerata-Villa Potenza. Un investimento da 25 milioni finanziato con fondi regionali consentirà il collegamento. Questo intervento – aggiunge Acquaroli – si inserisce in un più ampio piano di potenziamento della valle del Potenza che comprende anche il collegamento Villa Potenza-Sambucheto, da 30 milioni, un nuovo svincolo autostradale in fondo alla Val Potenza ed altri investimenti. Inoltre, è un importante tassello di collegamento tra la 77 Val di Chienti e la Val Potenza, insieme anche all’intervalliva di Macerata. Un ulteriore e importante passo avanti per lo sviluppo della nostra regione". Il tracciato della viabilità del nuovo collegamento prevede la realizzazione di un breve tratto in galleria e un nuovo ponte sul fiume, mentre la sezione stradale sarà una "extraurbana secondaria", lunga due chiilometri, con una carreggiata a doppio senso di circolazione e una corsia per senso di marcia, larga più di dieci metri. Il progetto che sarà acquisito dovrà avere una definizione tale da poter avviare, a seguito dell’acquisizione di tutte le autorizzazioni e pareri necessari e della sua approvazione, le procedure per l’appalto integrato, per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori dell’intera opera. L’infrastruttura è un importante tassello del collegamento tra la Ss77 "della Val di Chienti" e la Val Potenza assieme alla intervalliva di Macerata, allaccio della Ss77 alla città di Macerata del tratto Mattei-La Pieve, di cui si occupa la Quadrilatero Umbria Marche spa e che è già stata appaltata alla Toto costruzioni.