Bretella tra via Einaudi e Fontespina. C’è l’ok dalla giunta

Approvato dalla giunta lo schema di convenzione con la Regione per la realizzazione della bretella di collegamento tra via Einaudi e Fontespina. Per la realizzazione dell’infrastruttura l’ente regionale ha stanziato un contributo straordinario di 3.000.000 euro. L’ufficio urbanistica del Comune ha predisposto il percorso e sono iniziati i colloqui con il proprietario del terreno su cui dovrà essere realizzata la strada, per la definizione dell’acquisizione dell’area. Il settore lavori pubblici dovrà invece incaricare un professionista per lo sviluppo degli elaborati progettuali. "L’approvazione dello schema di convenzione – spiega l’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai - è finalizzata a definire competenze e attività per attuare l’intervento. Si tratta di un intervento importante in considerazione del rilevante traffico veicolare sull’ex strada provinciale e la presenza dell’ospedale di zona, un primo passo per il miglioramento ulteriore della viabilità nel nostro territorio". Per l’anno in corso il finanziamento stanziato dalla Regione ammonta a 500.000 euro e i restanti 2.500.000 euro saranno erogati nel 2026. Il primo lotto va dalla ex strada provinciale maceratese fino al viale Sabatucci. La prima parte è a carico dei lottizzanti, la parte terminale sarà realizzata dall’amministrazione comunale con i fondi messi a disposizione della Regione.