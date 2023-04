Breve nevicata all’ora di pranzo: strade imbiancate

Sporadica nella mattinata, è divenuta più intensa, tra le 13 e le 14 di ieri, una nevicata che ha brevemente imbiancato la parte alta di Cingoli. La precipitazione si è verificata nell’ora in cui la temperatura, peraltro molto prossima allo zero, era divenuta meno pungente. Questo breve evento atmosferico s’inserisce nella casistica per cui un vecchio proverbio locale, in riferimento alle condizioni del tempo nei primi quattro giorni di ogni aprile, prevede "i quattro aprilanti, quaranta dì duranti". Stando alle varie situazioni-meteo (sole, sereno, pioggia, quindi l’estemporanea nevicata) dei ’quattro aprilanti’ terminati ieri, questo mese dovrebbe essere caratterizzato da una persistente variabilità. Vedremo se l’adagio cingolano sarà rispettato.

La neve è invece caduta più abbondante nella zona dai Piani al monte San Vicino in cui da poco c’era stata un’altra precipitazione.

g. cen.