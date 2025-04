Brillanti a teatro, ultima commedia

Ultimo appuntamento della rassegna Brillanti a teatro, organizzata dall’amministrazione di Caldarola e dalla compagnia Valenti di Treia. Questa sera, alle 21.15, va in scena la commedia "A palle! A palle! A palle!" di Francesco Aceti, con il gruppo teatrale Pedaso, per la regia di Francesco e Paolo Aceti. "La vicenda si svolge nel ‘600 dove i tre rappresentanti del potere costituito, il podestà, il capo delle guardie e la madre badessa, per placare i lamenti del popolo "inventano" il Carnevale – si legge nelle note di regia -. Un momento dove tutto si ribalta. Contento dell’idea, il popolo rappresenterà una commedia che scatenerà l’ira dei tre potenti, arrivando a un finale a sorpresa". Grazie alla sinergia con l’unione montana Monti azzurri al termine dello spettacolo, in caffetteria, è in programma il brindisi con gli artisti e la possibilità di assaggiare i vini della cantina Terre di Serrapetrona accompagnati dai biscotti di Giuliano Annavini.