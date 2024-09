Brindisi a Sarnano. Gioca 20 euro e ne vince 48mila

Con una giocata da 20 euro, ne ha vinti 48mila in seguito a una quaterna con una giocata su tutte le ruote. È successo nella tabaccheria di Alessio Valentini, in via Giacomo Matteotti a Sarnano. Ed è stata festa in paese. L’estrazione del gioco del lotto è avvenuta venerdì. Tre le vincite, da 8.200, 3.250, 44.160 euro, che (tolte le tasse) fanno il totale precedente. Ignoto il fortunato vincitore, che ha ricevuto un bel premio di inizio settembre. "Sono contento di questa vincita, che dà visibilità al paese", afferma il titolare Valentini. Il giovane gestisce da un paio d’anni l’attività e finora la dea bendata aveva già baciato la sua tabaccheria, ma con importi più piccoli, da 2-3mila euro. Sempre in provincia, da segnalare una vincita da 7.083,33 euro a Recanati. Il territorio maceratese registra spesso questi risultati.