Brixen, la legge del più forte. Cingoli costretta a inchinarsi

BRIXEN

39

MACAGI CINGOLI

31

BRIXEN: Volarevic, Lubinati, Azzolin 2, De Oliveira 7, Arcieri 7, Canete 8, Iballi Endrit 4, Iballi Ardian 3, Korbel 2, Sontacchi 3, Sonnerer, Muelhoegger 1, Puntaier, Stricker 2, Rufinatscher, Oberhollenzer, Neuner. All.:.Cutura squalificato, in panchina Wieland.

MACAGI CINGOLI: Albanesi, Santamarianova, D’Agostino,Ciattaglia, Shehabeldin 8, Ottobri, Mangoni 3, Somogyi, Latini 1, Strappini 6, D’Benedetto 6, Rossetti 1, Compagnucci, Codina Vivanco 6. All.: Palazzi.

Arbitri: Falvo e Ganucci.

I sogni della Macagi Cingoli impallidiscono nel giro di 3’ dopo un buon avvìo di ripresa, e svaniscono quando prevale la realtà interpretata dal Brixen capolista che si afferma 39-31, confermando la forza dell’organico organizzato per vincere il campionato. Forse la Macagi Cingoli alla distanza ritiene di dosare l’impegno in vista della partita casalinga di dopodomani col Fasano, fatto sta che il Brixen, domato nel primo tempo, poi si rivitalizza, non umiliando la Macagi Cingoli che, quasi spavalda, inizia in presa diretta e viaggia sempre in vantaggio fino al 10’ (5-6) cedendo appena a metà di fase-1 (9-7 al 14’), recuperando con una ritmata cadenza risolutiva (12-14 al 24’) per andare al riposo sul 16-17. In sostanza, la Macagi Cingoli (in vetrina il portiere Albanesi) dà filo da torcere ai rivali, si evidenzia concentrata, lucida, capace d’imporre il proprio gioco ispirato a una brillante vivacità manovriera. E ricomincia sfiorando l’impresa: 17-29 al 2’, 18-20 al 3’, 20-20 al 4’ dopo una concitata azione che permette al Brixen di pareggiare su rigore. Quindi, l’obnubilazione: 22-21 al 6’, 24-21 al 7’ quando Mangoni riduce il divario a 24-22. Ma da qui la Macagi Cingoli procede in salita: 29-24 al 12’, il Brixen dilata lo scarto con una cadenzata progressione risolutiva che la Palazzi Band non riesce ad arginare, è in evidente difficoltà nelle penetrazioni, soffre il contropiede dei rivali. Figurarsi se il Brixen, sostenuto da un tifo piedigrottesco, spreca le opportunità che invece tesaurizza proiettandosi addirittura, quando mancano 7’ al termine, a +10 che D’benedetto e Codina Vivanco riducono a +8.

Gianfilippo Centanni