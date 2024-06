Brodetto show a Porto Recanati. Una domenica all’insegna del gusto

Tutto pronto per una domenica all’insegna del gusto. L’appuntamento è alle 18.30, in piazza Brancondi a Porto Recanati per il Brodetto Show, storica tappa Grand Tour delle Marche di Tipicità. L’iniziativa, voluta fortemente dal sindaco Andrea Michelini, marca l’identità di una comunità legata a una succulenta pietanza di pesce che gode del marchio De.C.O., ossia la denominazione comunale.

Il Brodetto alla portorecanatese, infatti, è l’unica zuppa di pesce che nelle Marche si distingue per l’assenza di pomodoro e l’aggiunta del prezioso zafferano. Ma in questa edizione, gli chef dell’Accademia del Brodetto andranno a proporre al pubblico una degustazione del piatto con due varianti. Accanto alla ricetta tradizionale, ci sarà anche un "matrimonio" con i maccheroncini di Campofilone, altro vanto della gastronomia marchigiana, che si fregiano del marchio europeo Igp (Indicazione geografica protetta). Per l’occasione, verrà poi riproposta in maniera coreografica la storia di Giovanni Velluti, il ristoratore locale che nel primo ‘900 creò la ricetta del brodetto. Tant’è vero che il gustoso piatto è citato in una guida del Touring Club Italiano del 1923.

Inoltre, domenica pomeriggio sarà protagonista il "Duo Acefalo", una realtà musicale intergenerazionale vincitrice di prestigiosi riconoscimenti nazionali, in grado di esprimere il "soul" marchigiano. Ai piatti che verranno degustati, saranno abbinati pure dei vini scelti dai sommeliers di Ais Marche e selezionati dall’Istituto marchigiano di tutela vini. Però ad accompagnare gli assaggi ci saranno pure gli allievi dell’istituto alberghiero Einstein-Nebbia di Loreto.

Infine, è in programma un omaggio floreale da parte della comunità di Castelraimondo, che parteciperà "in trasferta" con la sua famosa "Infiorata". La prenotazione è obbligatoria, al costo di 5 euro, chiamando al numero di telefono 392.6999992.

re. ma.