Broggiato e Rafanelli dialogano con Piersanti

Il primo appuntamento della stagione degli eventi organizzati dal Centro mondiale della poesia e della cultura è in programma domani alle ore 18 nell’auditorium. I poeti Tiziano Broggiato e Loretto Rafanelli presenteranno le loro opere e dialogheranno con Umberto Piersanti. "Tiziano Broggiato e Loretto Rafanelli – spiega Piersanti - hanno in comune una vena civile e narrativa, una poesia che non si limita mai ad uno scandaglio interiore". Interventi musicali con Ernesto Quintero al violino. Presenta Tiziana Bonifazi. Ingresso libero dall’ex Convento di Santo Stefano in Piazzale Franco Foschi (già Pzz.le S. Stefano) a Recanati.