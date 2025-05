Bruciata viva nella sua auto. Niente riapertura delle indagini: "Ma Claudia è stata uccisa"

"Nessuna riapertura delle indagini, ma per noi Claudia è stata uccisa". Lo dice l’avvocato Alessandro Caruso Frezza, che assiste i genitori di Claudia Bartolozzi, infermiera di 33 anni bruciata viva nella sua auto in contrada Alberotondo, a Macerata, il 29 ottobre del 2009. Per la procura di Macerata si è trattato di suicidio e non saranno riaperte le indagini, come invece avevano chiesto i suoi genitori, Giuseppina e Basilio, che mai hanno creduto che Claudia avesse scritto di suo pugno il biglietto d’addio ("Chiedo scusa a tutti. Vi voglio bene") trovato nella sua casa. "Nessuna riapertura delle indagini – sono le parole dell’avvocato Alessandro Caruso Frezza –: ecco il senso della comunicazione, trasmessa dalla segreteria istruttoria del sostituto procuratore Vincenzo Carusi, sulla richiesta di riapertura delle indagini. Viene attribuito valore assoluto alla perizia calligrafica redatta nel 2009 e, di contro, vengono considerate di nessun valore le ulteriori tre perizie che dimostravano il contrario: Claudia non vergò di proprio pugno quelle parole. È stato poi ritenuto "assurdo" e non rilevante, senza neanche sentire i testimoni, ritenere che una persona che riferì agli inquirenti di essere arrivata a Macerata solo verso le 13 di quel 29 ottobre, fosse stata vista, sconvolta, proprio sotto casa di Claudia, già intorno alle 6, quando nessuno sapeva che era morta. Non riusciamo a capire perché mai la Procura continui a non essere animata dalla volontà di indagare meglio, nonostante vistose contraddizioni. A fronte del rinnovato dolore per i genitori di Claudia, non ci resta che prendere atto che l’unico grande errore commesso dalla loro figlia è stato di non essersi fatta trovare tagliata a pezzi e chiusa in una valigia. Ad oggi, solo questo sarebbe stato il quadro indiziario che avrebbe fatto escludere alla Procura l’ipotesi del suicidio. Insisteremo con nuovi elementi".