Bruognolo eletto presidente

E’ Paolo Bruognolo il nuovo presidente del centro socio culturale per la terza età "Anni d’argento", che ha sede in via Sarpi, a Porto Recanati. Ex ufficiale della Marina militare e per anni coordinatore del gruppo comunale di Protezione civile, è stato eletto nei giorni scorsi durante l’assemblea dei soci. Lì, è stata presentata la lista dei componenti per il neo direttivo del circolo. All’incontro hanno partecipato 78 soci su 130, registrando ai voti 75 sì, due no e un astenuto. Perciò, sono stati nominati anche il vicepresidente Maria Luisa Riccetti, il segretario Giuseppe Torregiani, il tesoriere Vittorio Solazzi, e i consiglieri Giuseppe Aliota, Gennaro Asquino, Maria Luisa Bruni, Rossano Mandolini, Franco Pirchio, Marcella Sisti e Natalino Venusto. "Ringraziamo il presidente uscente, Mauro Cittadini, per il lodevole lavoro svolto", è il commento del direttivo eletto.