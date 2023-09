Brutta caduta, ciclista trasportato a Torrette

Stava partecipando ad una corsa ciclistica amatoriale nel Fermano quando, per cause ancora in corso d’accertamento, è stato coinvolto in una brutta caduta che gli ha provocato una sospetta lesione midollare che ha provocato la paralisi degli arti inferiori. E’ accaduto ieri pomeriggio a Marina Palmense e ad avere la peggio è stato un 60enne di Montecosaro.

Erano da poco passate le 15,30 quando l’uomo è stato protagonista di una bruttissima caduta. Il ciclista è stato immediatamente soccorso dai sanitari della Croce Verde di Fermo che stavano prestando assistenza alla competizione ciclistica. Nonostante l’uomo sia rimasto sempre cosciente, subito i soccorritori hanno notato che non riusciva a muovere gli arti inferiori a causa di una sospetta lesione midollare. A quel punto il personale della centrale operativa del 118 ha deciso di richiedere l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto urgente all’ospedale regionale "Torrette" di Ancona. Il ciclista è stato trasferito in ambulanza al campo sportivo nuovo di Porto San Giorgio, dove ad attenderlo c’era l’elisoccorso che, dopo aver caricato il paziente, si è diretto alla volta del capoluogo dorico. Purtroppo una volta raggiunto l’ospedale ed effettuati gli esami, gli sarebbe stata confermata la lesione midollare all’altezza della schiena.

Fabio Castori