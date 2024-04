Brutta caduta per Petrucci al crossodromo di Cingoli:: "Mai mi sono così spaventato"

"Ieri (giovedì, ndr) durante un allenamento di motocross sulla pista di Cingoli ho perso il controllo della moto prima di un salto e quindi, invece di frenare, la moto ha accelerato. Ho saltato moltissimo e mi sono schiantato a terra. È stata una delle cadute più spaventose della mia vita. Ho rotto alcuni denti, la mandibola in due parti, la clavicola e la scapola, oltre a varie lacerazioni cutanee. Vi ringrazio per tutti i messaggi, spero di tornare presto a sorridere". Si affida ad un post su Instagram il campione dei motori Danilo Petrucci – una vita in Motogp, oggi in sella alla Ducati Panigale V4 nel mondiale di Superbike –, protagonista di un terribile incidente durante un sessione di allenamento nell’hinterland maceratese. Dopo lo schianto, il 33enne è stato ricoverato d’urgenza nel reparto di Chirurgia Maxillo-facciale dell’ospedale di Torrette, dov’è stato sottoposto ad una delicata operazione alla mandibola dall’equipe diretta dal professor Paolo Balercia. L’intervento è stato eseguito dal dottor Carmine Racano, che ha operato assieme ai dottori Francesco Defeudis e Giulio Cirignaco. È stato proprio il dirigente medico Racano, raggiunto nel primo pomeriggio di ieri, a raccontare le condizioni di Petrucci: "L’intervento è perfettamente riuscito. In questa fase post-operatoria l’atleta è un po’ dolente, la scorsa notte ha riposato poco sicché l’intervento è stato eseguito nella serata di giovedì. In particolare – spiega –, la frattura della mandibola prendeva la regione parasinfisaria del corpo e dunque l’abbiamo dovuta trattare in emergenza, in quanto c’era anche una ferita importante lacerocontusa e infetta". E ora, ad inizio della prossima settimana, scenderà di un livello (dal quinto piano al quarto) per sottoporsi ad un altro intervento alla clavicola ad opera dell’equipe capitanata dal professor Raffaele Pascarella.