"Brutta copia del mio progetto. Che delusione"

"Avevo progettato largo Beligatti vent’anni fa, quello realizzato è una brutta copia della mia proposta. Non invitarmi è un atto ingrato, e la sinistra non ha memoria". L’architetto Guido Strinati, appartenente alla lista civica Futuro per Macerata coordinata dal consigliere Giordano Ripa, si esprime al veleno sull’assessore all’urbanistica Silvano Iommi e, come Miliozzi, attacca il Comune ricordando come "con la giunta Meschini avevo avuto commissionata la variante di recupero del centro storico, progetto poi accantonato. Miliozzi lamenta la mancanza all’evento del maestro Dante Ferretti, autore delle statue e non invitato alla inaugurazione del nuova piazzetta, ma non la mia assenza, che proposi quel recupero due decenni fa. In genere le copie sono peggiori degli originali e quella di Iommi e Lisi sembra modificata per non sembrare un clone del mio progetto", spiega Strinati.

"Proponevo una pavimentazione diversa e fortemente centralizzata. Esaltavo l’architettura della piazzetta in modo metafisico con arcate vuote e non con vetrate, per via dell’esiguo spazio interno non funzionale alle mostre, e anche perché volevo che il porticato ospitasse il viandante in caso di pioggia", spiega l’architetto nel dettaglio, aggiungendo che "la cosa più valida che non è stata fatta del mio progetto è quella di risolvere il problema della percezione visiva, che in quel luogo è magnifica perché guarda i Sibillini. L’altezza del parapetto delle mura però non permette la vista a persone di bassa statura. Quindi conformai l’ultima parte della piazza, verso le scalette, rialzandola di circa 45 centimetri dal piano. Il terrazzo più alto avrebbe così consentito a tutti di vedere; inoltre, avrebbe ospitato tre panchine di pietra incassate e rivolte verso la piazza".