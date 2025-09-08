Brutta Recanatese, poker del Notaresco. E Infantino a 39 anni realizza una tripletta

Recanatese 1 Notaresco 4

RECANATESE (4-2-3-1): Zagaglia; Giusti, Cocino (28’st Pierfederici), Bellusci, Mordini; Ferro (1’st Domizi), Paoltroni (13’st Capanni); Re (4’st Chiarella), D’Angelo, Di Francesco (4’st Ciccanti); Lovotti All. Savini A disp. Fioravanti, Ghio, Morichetta, Pesaresi

NOTARESCO (4-4-2): Boccanera; Taddei, Formiconi (1’st Di Cairano), Pjetri, Quacquarelli; Di Sabatino (26’st Andreassi), Arrigoni, Zancocchia, Pistillo; Buonavoglia (18’st Forcini), Infantino (31’st Cissè) All.Vagnoni. A disp. Perri, Palazzese, Rufini, Pierantozzi, Scarpantoni.

Arbitro: Morello di Tivoli

Rete: 39’ pt Infantino, 2’st e 10’ Infantino, 35’ Mordini, 38’ Forcini

Note: Spettatori circa 800, recupero 1’+4’ Ammonito Cocino. Angoli 8-5

Altra batosta casalinga per la Recanatese che bissa il poker subito in Coppa e parte come peggio non si potrebbe, esaltando le doti di Saveriano Infantino che quasi a 39 anni trova la sua giornata di grazia, per meriti suoi ma anche per difesa giallorossa che assomiglia davvero ad un colabrodo. Le valutazioni sono "collettive" ma ogni discorso non può prescindere da questo reparto che colleziona disattenzioni fatali ed in questo campionato che non fa sconti, senza un minimo di solidità non si va lontano. Lascia un barlume di speranza alcune giocate dei nuovi il cui inserimento sarà fondamentale in un percorso che appare durissimo. Dopo il ricordo di Claudio Cicchi con una maglia consegnata alla moglie la gara parte al 13’ con una punizione di Arrigoni da 55 metri che per poco non sorprende Zagaglia. Lampo giallorosso al 25’: Re vince un contrasto, assist per Di Francesco che ci prova di prima intenzione ma la conclusione è centrale. Gli abruzzesi passano con una zampata del sempre-verde Infantino che approfitta al meglio di un pallone vagante dopo una rimessa laterale, anticipa Cocino e batte il portiere con un gol da bomber di razza. Finale tutto degli ospiti: volata dell’ex Quacquarelli, cross per il liberissimo Di Sabatino che di testa si vede negare la rete da una prodezza del portiere. Il giovane Zagaglia si ripete al 45’ su Taddei che incustodito, tira a botta sicura ma l’ex Samb intuisce la traiettoria e devia.

Ripresa e le cose precipitano: al 2’ pasticcio della difesa locale che regala un pallone ad Infantino, il centravanti accetta il dono e puntualmente lo concretizza. La Recanatese avrebbe il pallone per riaprire il match: Lovotti approfitta di un’uscita maldestra di Boccanera si invola tutto solo ma incredibilmente, a porta vuota, colpisce il palo, tra la disperazione generale. Così al 10’ su innocuo traversone dalla sinistra, Zagaglia va a farfalle ed Infantino fa tris. Savini, nel frattempo, ne ha cambiati 4, compresi i due esterni d’attacco, ancora clamorosamente sottotono. Sprazzo d’orgoglio di Mordini che scappa sulla fascia, cioccolatino per Lovotti, splendido il riflesso di Boccanera. Subito dopo gol annullato a Ciccanti poi ci pensa al 35’ Mordini con una staffilata da fuori a salvare la bandiera ma 3’ dopo Forcini, come sempre solissimo, ristabilisce le distanze. Punteggio, forse, troppo severo, gli episodi non sono stati favorevoli ai leopardiani ma la sostanza davvero non cambia.

Andrea Verdolini