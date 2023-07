"Brutti comportamenti verso mia madre in ospedale, denuncio"

"Sono andato dai carabinieri e ho sporto denuncia per abuso d’ufficio contro tutti i membri della commissione sanitaria, per via del comportamento che hanno tenuto nei confronti miei e di mia madre. Non solo, ho spedito una Pec alla Regione spiegando quello che era successo. E la segretaria mi ha risposto, tanto che vuole avere dei chiarimenti dal sottoscritto. Andrò fino in fondo a questa vicenda". Lo dice il portorecanatese Fabio Mazzieri, 59 anni, che dà la sua versione dei fatti riguardo all’episodio avvenuto il 14 giugno, nell’ospedale Santa Lucia di Recanati. Quel giorno Mazzieri si era presentato davanti alla commissione sanitaria, composta da tre medici più un’assistente sociale, per accertare l’invalidità civile della madre, anziana e malata da tempo. Ma poi era scoppiato il caos ed erano dovuti intervenire gli agenti della polizia locale. "Qualche giorno prima mia madre (84 anni) era stata visitata da un fisiatra, il quale ha stabilito che per lei serviva un carrello deambulante – racconta Mazzieri –. Quindi ero andato dalla commissione, perché per ottenerlo serviva un certificato di invalidità. Tuttavia, i componenti della commissione hanno iniziato a fare storie. E quando io ho ribattuto che avrei fatto prima a comprarmelo da solo, mi sono sentito rispondere da loro: ‘Faccia come vuole, siamo tutti contenti e facciamo risparmiare dei soldi allo Stato’. Così, sentendomi preso in giro e umiliato, mi sono arrabbiato e ho battuto i pugni sul tavolo. E tra l’altro avevo chiamato io i carabinieri, che però erano occupati, tant’è che alla fine è arrivata la polizia locale, allertata dalla commissione". Quindi, nei giorni scorsi, Mazzieri si è recato alla caserma dei carabinieri di Porto Recanati, sporgendo querela di parte contro tutta la commissione: "Ho anche scritto alla giunta regionale e intendo andare avanti, presentendomi di persona. Inoltre, sono pronto a organizzare una raccolta firme, per chiedere l’eliminazione della commissione sanitaria di Recanati".

g. g.