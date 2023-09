Buche come crateri a Civitanova: scattano le lamentele in corso Garibaldi

Asfalti groviera, situazione limite in periferia ma anche nelle strade del centro. In particolare, corso Garibaldi si presenta con buche pericolose nell’ultimo tratto, quello compreso tra via Zavatti e la rotonda di via MoroMontenero. Non che vada meglio nella sezione più a nord, quella che arriva fino a piazza XX Settembre, dove non c’è un metro che non richieda una manutenzione. Nelle stesse condizioni si trova viale Vittorio Veneto. Sono, queste, tra le strade più trafficate di Civitanova: una di uscita dal centro e l’altra di ingresso in città ed entrambe presentano una carreggiata seriamente danneggiata e costellata di buche. Un problema che investe tutte le zone della città e su cui l’amministrazione comunale è particolarmente sollecitata da parte dei cittadini che chiedono investimenti urgenti per le sistemazioni, per le quali al momento non ci sono stanziamenti specifici in bilancio.