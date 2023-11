Buche, crateri e ancora... buche: segnalazioni continue dei cittadini

Buche pericolose sulle strade, segnalazioni in diverse zone della città. Nel rione IV Marine, è l’ex consigliere comunale Mirella Franco a immortalare la situazione di via Andrea Mocenigo: "Non si capisce bene – premette – se questo tratto di strada, che si congiunge a via Matteo Ricci, sia privato o pubblico; sta di fatto che ci sono due evidenti voragini, che mettono a rischio l’incolumità dei cittadini. Ricordo che la via è abbastanza trafficata, gli automobilisti vi circolano per eludere la rotatoria sulla SS16. E poi ci sono i pedoni. Se al volante si può danneggiare la propria automobile, a piedi, di sera, si rischia di non vederle e quindi inciampare". Franco accenna poi a un ulteriore disagio vissuto nel quartiere: "In via Leopoldo Ori – aggiunge –, c’è un boschetto dove i rami degli alberi, spezzandosi, possono cadere sulle automobili. Nessuno si spende per la manutenzione e anche se il verde è di proprietà delle Autostrade, il Comune farebbe bene a sollecitare. Qualche giorno fa, il vento spirava forte e c’era il timore che qualche tronco si abbattesse sulle abitazioni".

Tornado alle buche presenti sulle strade, un’altra segnalazione riguarda il lungomare Piermanni, corsia nord-sud, nei pressi della palestra ‘Noi5’. Un cittadino ci indica la presenza di due notevoli fori proprio a ridosso della rampa d’ingresso del parcheggio. "Quelle buche – spiega il civitanovese – sono qui da più di un anno e ogni volta che ci passo con la macchina rischio di lasciarci qualche sospensione".

Francesco Rossetti