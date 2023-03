Buche in via Verga, rattoppo in attesa dei lavori definitivi

Lavori di rattoppo dell’asfalto in via Verga. Non si tratta di un intervento radicale sull’intera carreggiata, ma di una sistemazione parziale per eliminare le buche nei tratti più rovinati e pericolosi, alcuni diventati quasi impercorribili sulle due ruote. Ieri mattina sono entrati in azione operai e mezzi. E’ una delle strade in emergenza in questo periodo in cui, vuoi la naturale usura, vuoi l’azione delle recenti piogge, sono emerse condizioni critiche di tante strade, sia in centro che in periferia. Via Verga è una di quelle messe peggio.