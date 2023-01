Buche lungo la bretella Paolina, attesa di tredici anni per i lavori

Girano sempre più frequenti in rete filmati che testimoniano lo stato disastroso delle strade secondarie di Recanati, piene di buche che nelle giornate di pioggia sono ridotte a pozzanghere di fango. Per esempio la bretella Paolina che collega la zona del centro abitato, adiacente all’ex Eko, con quella del rione mercato direzione Castelfidardo e zona industriale Squartabue. La strada venne inaugurata nei primi anni 2000 e fu oggetto di forte critiche da parte dell’opposizione alla giunta Corvatta. Sono ormai 13 anni che non si è fatto nulla per ripararla, anzi è peggiorata, piena di avvallamenti e di pavimentazione sconnessa. Dalle critiche di allora si è passati alle raccomandazioni di percorrere la Bretella a non più di 50 chilometri orari per evitare incidenti. Il problema maggiore è nelle strade cosiddette di campagna, completamente abbandonate. Una delle più filmate è quella in contrada Mattonata che sbocca a Fontenoce, all’altezza del Ristorante Anton. M. M. denuncia che a dicembre un camioncino della spazzatura si è ribaltato proprio a causa delle buche profonde. L. P. punta il dito sulle strade colabrodo che per giunta non hanno neppure una segnaletica adeguata. "Sono anni che non passano a sistemarle. Una vergogna". L. C. invita a fare "una denuncia ai carabinieri e per conoscenza al comune di Recanati, perché se dovesse succedere qualcosa la responsabilità sarebbe la loro". J. M. riferisce che "le strade secondarie sono una peggio dell’altra e come ci si addentra nelle campagne bisogna pregare che alla fine della strada non si rimanga solo col sedile e il manubrio tra le mani". Non mancano richiami, come fa S. S., al mutuo contratto dal Comune per sistemare lo stadio Tubaldi: "Intervento considerato una priorità, ma niente per le strade secondarie che priorità quindi non è". Le strade bianche sono per lo più impercorribili, in modo particolare, segnalano i cittadini, quelle della zona nord, verso Montefano, che sono le messe peggio. R. G., infine, si domanda come mai i residenti non protestano.

