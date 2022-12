Buche nella zona industriale A, è polemica

di Ennio Ercoli

La strada SS485 Maceratese tra il centro di Santa Maria Apparente e l’ingresso della zona industriale A (Zona Torresi-Ipr) è punteggiata di buche e di asfalto sconnesso. La più vistosa si è aperta pochi giorni fa, per effetto del traffico pesante, visti i tanti camion in circolazione ogni giorno. La ripresa economica è stata documentata plasticamente dal transito frenetico di molteplici Tir di ogni tipo e nazionalità. Si tratta di mezzi – a pieno carico e non – che fanno la spola tra Montecosaro e Civitanova, tra superstrada e A14, tra zona industriale e zona commerciale. Il fondo stradale ha cominciato a risentirne negli ultimi due anni, nei punti laterali in cui i carichi pesanti si fanno più sentire. Quando l’asfalto si sbreccia occorre rimediare subito perché – come noto – la situazione si aggrava celermente, per effetto dei contraccolpi e della pioggia. C’è anche rischio per i pedoni, perché i pezzi d’asfalto possono schizzare sui marciapiedi. Nella rotonda all’incrocio con via Costantino nei giorni scorsi c’è stato un valido intervento per una vistosa buca a semicerchio, che è stata tamponata a dovere con il cemento. Secondo molto cittadini civitanovesi occorrerebbe riattivare il servizio di manutenzione ordinario rapido, anche nei punti critici più lievi – come avveniva in passato – quando il Comune aveva due giovani addetti con un mezzo agile con tanto di catrame e ghiaia al seguito, subito disponibili e spalmabili. Lungo questo tratto, partendo già dalla rotonda di Costamartina, molti sono inoltre – come in tante altre vie di Civitanova – gli attraversamenti sconnessi, derivanti da tagli dell’asfalto per posa di cavi vari, che sono anche molto fastidiosi per chi è alla guida (specie per scooteristi e ciclisti). Oltretutto non depongono affatto a favore del decoro della città. Così come i molteplici e vistosi ciuffi d’erba sui marciapiedi di via Silvio Pellico prima e dopo la rotonda Paciotti. Da curare anche molti segnali stradali inclinati e girati fortuitamente da qualche mezzo ingombrante. Cento metri prima della cabina di rilievo velocità – sempre sulla SS 485 – due segnali relativi a divieto di sorpasso e limiti di velocità sono "voltati" come girasoli verso sud da anni e non sono affatto visibili – dunque – da chi transita dal centro città verso la zona industriale. Quindi sono inefficaci come monito a non sorpassare e limitare la velocità per le curve nei paraggi.