Buche profonde e rifiuti: via lasciata nell’abbandono

di Asterio Tubaldi

Da mesi sono posizionate transenne con scritto "strada dissestata", ma di interventi che possano risolvere questo grave problema non ci sono tracce. Via Frazione Musone, ex cava San Biagio, a Recanati non è praticabile, se non a rischio, dagli automobilisti. L’arteria può essere imboccata dalla zona industriale Squartabue di Recanati, in direzione zona industriale di Castelfidardo, e viceversa: una scorciatoia utile per ridurre di almeno cinque chilometri il collegamento fra le due zone industriali. A parte le numerose buche presenti sull’asfalto, a metà del suo percorso, malgrado che non piova da diversi giorni, si trova un tratto completamente coperto, per tutta la larghezza della carreggiata, da una vasca d’acqua che rende totalmente invisibile la pavimentazione con tutte le sue insidie costituite da veri crateri che mettono a dura prova i veicoli in transito. La stagnazione di acqua piovana è dovuta all’avvallamento della strada e alla mancanza di un fosso che consentirebbe di far defluire l’acqua piovana verso il fiume che dista solo pochi metri di distanza. Quello che non si spiega è che, pur essendo conosciuta da tempo questa criticità, il Comune non è ancora intervenuto per rendere sicura via Frazione Musone che, fra le strade del territorio, è fra quelle più pericolose. Ma non basta, perché quello che è ancor più grave è che sul lato del fiume Musone ci sono delle vere e proprie discariche abusive con abbandono di rifiuti di ogni genere, fra cui alcuni ingombranti. Nei pressi della vecchia cava c’è una casa divenuta un rudere dove all’esterno, con il tempo, sono stati ammassati rifiuti. Sui social si sprecano le segnalazioni con la speranza – si dice – che il messaggio arrivi a chi di dovere e si faccia qualcosa di più concreto.