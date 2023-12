Bufera sul consigliere FdI: "È stato solo frainteso"

Non si placa la tempesta che si è abbattuta sul consigliere di FdI Pierluca Trucchia per la frase, da lui stesso definita non solo improvvida ma infelice, con cui su facebook ha accostato la benedizione, che con il documento "Fiducia supplicans" il Papa ha ammesso possa essere impartita anche alle coppie formate da persone dello stesso sesso, con quella che nella festa di Sant’Antonio Abate si dà agli animali. Frase che il suo collega di gruppo in Consiglio, Simone Simonacci, ha affermato che va "interpretata, senza gettare croci inutili addosso alle persone, tanto più da parte di coloro che fanno parte o che hanno fatto parte di schieramenti politici che hanno fatto milioni di morti, che vanno in giro a cantare i canti partigiani, quei partigiani che sparavano alle donne incinta e uccidevano i preti e gli altri partigiani cattolici e che non possono, quindi, dare lezioni di morale in consiglio comunale". Sì, perché del caso Trucchia si è dibattuto proprio nell’ultima seduta di consiglio comunale dove Simonacci ha avuto modo d’intervenire a difesa del suo collega di partito dopo l’attacco della consigliera Roberta Sforza della lista civica "Recanati insieme" concluso con tanto di richiesta di dimissioni di Trucchia. "Io, conoscendo il consigliere Trucchia – ha affermato Simonacci –, penso di aver compreso ed interpretato il messaggio che voleva dare e che la scritta del post non ha sicuramente reso, anzi era soggetto ad interpretazioni che non ho alcuna difficoltà, come consigliere, nel definire dure e anche spiacevoli". Il capogruppo in consiglio di Fratelli d’Italia non ha dubbi che Trucchia facesse riferimento al documento "Fiducia supplicans" dove si parla di una semplice benedizione alle coppie gay e non di una legittimazione di uno stato di fatto. Simonacci ha ricordato che nella chiesa cattolica "l’unico matrimonio valido è quello fra uomo e donna, come la famiglia naturale è quella composta da un uomo e una donna". "Quindi – aggiunge – con la sua frase Trucchia voleva specificare che la benedizione la si dà a qualunque creatura di Dio così come, ad esempio, agli animali o alle macchine nel giorno in cui si festeggia Santa Rita. La benedizione non si nega a nessun essere vivente come pure alle cose, questo credo volesse essere il messaggio del consigliere Trucchia. Conoscendolo bene sono sicuro che non abbia certamente voluto nuocere a nessuno, specie a chi si trova a vivere particolare situazione personale".

ast. t.