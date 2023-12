Bufera sul consigliere Trucchia, scritta offensiva

Non si placa l’ondata di indignazione che ha suscitato la frase, postata sul suo profilo social, da Pierluca Trucchia, consigliere comunale del gruppo politico di Fratelli d’Italia. Trucchia aveva paragonato la benedizione che il Papa ha detto che può essere impartita alla coppia gay a quella che avviene nella festa degli animali nel giorno di sant’Antonio Abate. Dopo la richiesta della lista civica di maggioranza "Recanati insieme" di dimissioni, si sono accodati anche l’Arci Gay Comunitas di Ancona e il movimento anarchico di Recanati. Quest’ultimo, favorito dalle tenebre della notte, ha scritto con una bomboletta spray di colore nero sulla vetrata dell’ex Multisala Sabbatini la frase "meglio f…..i che fascisti. Trucchia dimettiti", con tanto di firma con l’A cerchiata, comparsa nella notte della Vigilia di Natale. Gli agenti della municipale hanno avvertito dell’accaduto il proprietario della Multisala, Silvano Sabbatini, che è venuto a verificare il danno arrecato. La scritta, fatta con vernice nera indelebile, era stata ricoperta poi dagli agenti della polizia locale con dei fogli di carta. È stato lo stesso Trucchia ad avvisare la polizia municipale e a chiedere di poter visionare le immagini del sistema di videosorveglianza. I fogli di carta sono durati poche ore prima di essere strappati in modo che la scritta è comparsa, finché qualcuno con un diluente ha cancellato la parte in cui compariva il nome del consigliere e l’invito a dimettersi.

ast. t.