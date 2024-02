Bufera sulla Lega al mercato ittico

Al mercato ittico scoppia la grana della presenza di una delegazione leghista entrata durante l’asta del pescato. Il Consiglio di amministrazione, una settimana dopo i fatti, parla di "violazione del regolamento" e non esclude "azioni a propria tutela e salvaguarda". Ma si spacca perché la componente in quota leghista si dissocia. Tutto comincia all’inizio della scorsa settimana quando, in concomitanza con la protesta di Assoittico - che decide di dare il via alle contrattazioni con mezzora di ritardo per sollevare il problema delle modiche al regolamento - una rappresentanza di Salviniani si è seduta sui banchi della sala d’asta, presenza che in quella occasione ha creato anche tensioni con l’assessore alla pesca, Francesco Caldaroni.

Il Consiglio di amministrazione del mercato ieri ha emesso una nota dalla quale si è subito dissociata Francesca Falchi, ché è stata lì nominata dalla Lega, e che non ha firmato il documento, che è dunque da attribuire soltanto al presidente Alberto Borroni e a Siria Carella.

"Non ho firmato nulla", specifica Falchi. Ma, gli altri due del Cda non hanno fatto marcia indietro e rispetto alla visita leghista scrivono che "il Consiglio di amministrazione stigmatizza il comportamento posto in essere da un gruppo di persone, qualificatosi come esponenti politici, che il 20 febbraio 2024 è entrato nei locali del mercato ittico civitanovese. Si precisa che ciò è avvenuto senza autorizzazione alcuna e che l’unico soggetto preposto a dare autorizzazione di accesso è il CdA del mercato ittco, o il suo direttore una volta sentito il CdA".

Quindi la precisazione che nel comportamento tenuto dalla delegazione leghista, che era composta dal responsabile provinciale Luca Buldorini, dal segretario cittadino Veronica Fortuna, dai consiglieri comunali Giorgio Pollastrelli e Fabiola Polverini, e nel loro accesso non autorizzato "si configura una violazione del regolamento del mercato ittico, che prevede possano accedervi, oltre ai produttori e agli acquirenti accreditati, solo eventualmente le persone autorizzate, essendo il mercato ittico un luogo non aperto al pubblico e sottoposto a rigorose normative igienico-sanitarie, ove avvengono contrattazioni che in alcun modo possono essere turbate dalla presenza di soggetti estranei alle medesime. Si auspica, pertanto, che tali comportamenti non si ripetano, riservandosi, in ogni caso, l’azienda Mercato Ittico Civitanovese ogni azione a sua tutela e salvaguardia".