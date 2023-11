Bugia sull’incidente: automobilista denunciato

Dopo aver provocato un incidente, aveva inventato di aver dovuto evitare un’altra auto e aveva portato anche due testimoni, che avevano suffragato la sua storia. Ma dopo le indagini dei carabinieri lui, un anconetano di 42 anni, è stato denunciato per lesioni personali gravi, e i suoi due testimoni, due settempedani di 36 e 30 anni, per favoreggiamento. Il fatto era successo nel tardo pomeriggio del 25 marzo scorso, a Borgo Lanciano di Castelraimondo. Una Lancia Delta Integrale (nella foto), condotta dall’anconetano, di ritorno da un raduno di quei gioielli si era scontrata con una Fiat 500, guidata da un uomo di Fiuminata che aveva a bordo il figlio 13enne e due amici del ragazzino. Il conducente della Delta era stato portato in ospedale a Macerata, in condizioni non gravissime, i tre ragazzini a Camerino, per fortuna praticamente illesi, mentre il conducente della 500 era stato ricoverato d’urgenza a Torrette di Ancona, dove era stato portato con l’eliambulanza. Al momento di chiarire come fossero andate le cose, l’anconetano aveva detto ai carabinieri di aver sbandato per cercare di evitare un’altra auto, che aveva invaso la sua corsia di marcia. Anche i due settempedani avevano confermato la versione. Ma i tre non sapevano che i carabinieri della Compagnia di Camerino, diretti dal capitano Angelo Faraca, avevano sentito già un’altra persona, che era dietro alla Delta e aveva assistito a tutta la scena: non c’era mai stata un’altra vettura che aveva invaso la strada. Le telecamere lì vicino lo avevano confermato e i rilievi sul posto avevano escluso la presenza di frenate o sbandate. Peraltro, gli accertamenti ulteriori hanno anche permesso di scoprire che i settempedani non erano sul luogo dell’incidente, ma altrove, dunque difficilmente potevano sapere come fossero andate le cose a Borgo Lanciano. La ricostruzione fatta dai militari dunque è stata che, a causa della velocità eccessiva, la Lancia Delta aveva colpito la Fiat 500. Per questo ora le indagini si sono chiuse accusando l’anconetano di lesioni colpose, e i suoi testimoni di favoreggiamento.