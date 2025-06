Buldorini e Paolorossi con Vannacci

È nata la Compagnia Marca Libera, il team territoriale del movimento Mondo al Contrario, ispirato e promosso dal Generale Roberto Vannacci. È promossa da Luca Buldorini, vicepresidente della Provincia di Macerata e vice segretario regionale della Lega Marche, e da Luca Paolorossi, sindaco di Filottrano. "Siamo stanchi – spiegano i due promotori – di una politica che si occupa solo dei grandi scenari internazionali mentre ignora ciò che davvero tocca la vita delle famiglie: un pediatra che manca, il decoro urbano inesistente, un figlio che deve andarsene per lavorare, una madre che si occupa da sola degli anziani, una bolletta che pesa troppo a fine mese. Questi sono i problemi di ogni giorno, quelli che possiamo e dobbiamo affrontare insieme, unendo le forze al di là delle bandiere". I due promotori sentono la necessità di fare un passo avanti. "Aprire le porte, costruire uno spazio libero, dove nessuno è escluso e tutti sono chiamati a contribuire. Assieme a noi, una squadra di 10 persone – assessori, consiglieri, giovani, imprenditori – libere e determinate, che presenteremo durante un grande appuntamento pubblico a Macerata, alla presenza di rappresentanti nazionali di Mondo al Contrario". I due parlano di un qualcosa che non è solo un progetto politico. "È una comunità aperta, viva, concreta, dove ogni cittadino può sentirsi parte attiva, indipendentemente dalla storia personale, dal passato politico o dal voto dato ieri. La buona politica nasce dal confronto vero, non dai palchi. E noi vogliamo farla insieme con voi, mettendo sul tavolo i problemi veri e costruendo soluzioni con serietà e passione. Non promettiamo miracoli, ma un impegno costante, concreto, trasparente".