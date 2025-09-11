"Buldorini sulla ruspa, irrispettoso"

"Trovo quantomeno irrispettoso il comportamento del vicepresidente della Provincia, nonché candidato alle prossime elezioni regionali, Luca Buldorini che si è fatto fotografare alla vigilia delle elezioni alla guida di una ruspa nel cantiere di quello che, un giorno, sarà il campus scolastico della nostra città, Tolentino". La consigliera comunale del gruppo misto Cinzia Pucciarelli interviene dopo le foto pubblicate sui social da Buldorini, a bordo di uno dei mezzi arrivati martedì per dare avvio al cantiere del campus delle superiori in zona Pace.

"Chiedo al sindaco Mauro Sclavi, consigliere provinciale di maggioranza, di non prestare il fianco a speculazioni di questo genere per il rispetto che merita la città – prosegue Pucciarelli –. Dove sono stati Buldorini e i suoi colleghi in questi nove anni, nel corso dei quali abbiamo dovuto assistere a continui rinvii e promesse mai mantenute? Perché non è mai venuto a spiegare agli studenti e al personale scolastico il motivo di tali ritardi? I cittadini di Tolentino si aspettano che, almeno alla conferenza stampa di presentazione del cantiere i politici scelgano di mantenere un profilo istituzionale adeguato al valore dell’opera e del loro ruolo negli organi rappresentativi".

Oggi i rappresentanti dell’amministrazione provinciale, della struttura commissariale sisma e del Comune daranno avvio alle attività preliminari per l’installazione del cantiere; sarà presente anche il dirigente scolastico dell’istituto Filelfo, Donato Romano.

l. g.