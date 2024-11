Bullismo e dipendenze, studenti a lezione con il capitano Faraca

Il capitano Angelo Faraca (nella foto), comandante della Compagnia carabinieri di Camerino, ha incontrato gli studenti delle classi seconde e terze dell’istituto Varano-Antinori di Camerino, nell’ambito del progetto di cultura e diffusione della legalità promosso dal Comando provinciale di Macerata con le scuole della provincia. L’incontro, a cui ha preso parte anche il dirigente scolastico Francesco Rosati, ha consentito di approfondire alcune argomenti soprattutto in riferimento ai fenomeni del bullismo e dei pericoli legati all’uso di sostanze stupefacenti e alcolici. L’appuntamento ha suscitato molto interesse da parte dei ragazzi, che hanno partecipato attivamente ponendo diverse domande anche in relazione ai compiti istituzionali dell’Arma dei Carabinieri, con la sua dislocazione territoriale e i suoi reparti speciali. In questo incontro, quale momento di riflessione e approfondimento, il capitano Faraca ha invitato i giovani ad avere fiducia nelle istituzioni, a rivolgersi ai carabinieri in caso di difficoltà, collaborando sempre con le forze dell’ordine.

Le iniziative con gli istituti scolastici sui temi della cultura della legalità proseguiranno anche nei prossimi giorni.