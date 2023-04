Bullismo e sport, convegno a Villa Strada

"Il bullismo nella pre-adolescenza e l’importanza dello sport per la vita": questo il titolo dell’incontro formativo seminariale, aperto al pubblico, organizzato per oggi dalla Polisportiva Victoria, a Villa Strada di Cingoli, nel centro comunale "Vittoria" alle 21. La manifestazione, patrocinata dal Comune, ha il contributo del Dipartimento dello Sport-Presidenza del Consiglio dei ministri, la collaborazione dell’istituto comprensivo "Enrico Mestica" e del consiglio comunale dei ragazzi. Testimonial dell’iniziativa, programmata in occasione della Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo della pace, Valentina Vezzali campionessa di scherma e Juan Luca Sacchi arbitro di calcio Can A-B. Il sindaco Michele Vittori, Emanuela Tarascio dirigente scolastica del "Mestica", Vanessa David e Corrado Carotti rispettivamente sindaca e assessore allo sport del Consiglio dei ragazzi, saluteranno gli intervenuti; moderatore Giorgio Giorgi, interverranno l’avvocato Lorenzo Cignali, Massimo Mari direttore del Dipartimento salute mentale Ast di Ancona, con Jessica Grelloni.

g. cen.