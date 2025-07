"Bullismo in città. Più controlli dopo le denunce"

A Recanati almeno una quindicina di minorenni sono stati già individuati come responsabili di atti di bullismo. Con un gruppo di loro il sindaco ha già avuto modo di incontrarsi, programmando anche altri appuntamenti per continuare a dialogare.

La vicenda è emersa grazie alla denuncia di Vitangelo Lisei, conosciuto in città per la sua carrozzina elettrica decorata con peluche e ninnoli con cui intrattiene i bambini: è stato lui a raccontare pubblicamente gli episodi di bullismo subiti nel centro di Recanati. Choccante e clamoroso il caso di Alberto Latini, aggredito e picchiato sotto casa.

Lisei, dopo la sua denuncia pubblica sugli atti di bullismo che ha subito, ha avuto altre spiacevoli esperienze o reazioni?

"No, dopo quella giornata non ho più avuto episodi simili. Però ho notato una cosa: c’è più controllo in giro e io mi sento leggermente più sicuro. Vedo più presenza di vigili e carabinieri anche nella zona dove abito. Devo ammettere che si vede un’attenzione maggiore".

Quindi la sua denuncia ha avuto un effetto?

"Lo spero, per il bene di questi ragazzi. Se stiamo tutti zitti, i colpevoli diventiamo noi adulti, non loro. È importante segnalare certe cose. Non voglio fare l’eroe, ma penso che i ragazzi abbiano bisogno di consigli".

Secondo lei questi episodi di bullismo sono isolati o c’è un problema più diffuso in città?

"Non sono casi isolati. Ho sentito persone lamentarsi di situazioni simili. Mi hanno raccontato episodi nei quartieri Le Grazie, Montemorello, nel centro storico. Piccoli gruppi di ragazzi si riuniscono e danno fastidio".

Può raccontarci cosa le è successo nei dettagli?

"Il primo episodio è stato una mattina alle 7.30 in piazza: mi seguivano e mi prendevano in giro. Il peggiore è successo alle 5.30 di mattina: li ho trovati davanti a me. E non è finita lì: ho saputo di un uomo, più anziano di me, che è dovuto andare in ospedale dopo un’aggressione simile. Altri mi hanno raccontato di sacchetti di spazzatura lanciati contro di loro".

Ha avuto contatti con i servizi sociali del Comune dopo questi episodi?

"Dopo l’episodio del 14 giugno sono venuti a casa mia, ho spiegato cos’era successo. Mi hanno detto che conoscono i ragazzi coinvolti, anche se io non so i loro nomi, e mi hanno consigliato di formalizzare una segnalazione in Comune. Finora, però, non sono stato richiamato, spero che mi contattino presto".

Ha informato anche il sindaco?

"Sì, l’ho contattato il giorno dopo l’episodio. È stato molto comprensivo e ho notato che qualcosa si è mosso: nel mio quartiere il controllo è aumentato".

