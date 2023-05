Bullismo, riflessioni al teatro Durastante

Nella cornice del teatro "Durastante" si è tenuto l’ultimo atto del progetto didattico "Bulli in azione… pessima decisione#aiutiamoci", promosso dall’istituto comprensivo "Lotto" con il patrocinio del Comune di Monte San Giusto. Numerosa la partecipazione di famiglie e ragazzi che hanno avuto l’opportunità di riflettere insieme agli esperti su bullismo e cyberbullismo per un’iniziativa, realizzata grazie alla docente Luana Ciampechini, con protagonisti gli alunni delle classi V della scuola primaria e della secondaria di primo grado. Ad allietare la serata, non solo la drammatizzazione della toccante esperienza di Carolina Picchio, quattordicenne morta suicida a causa dei 2.600 like ricevuti in seguito alla diffusione in rete di un video a sfondo sessuale, e del monologo che ripercorre la vicenda di Giancarlo Catino, ragazzo vittima di bullismo, anche le esibizioni canore, curate e dal Maestro Lorenzo Perugini. Ad intervenire inoltre il tenente Colonnello Giorgio Picchiotti, poi l’ispettore Claudio Tarulli della Polizia Postale, con le psicologhe Federica Morganti e Arianna Buchi dell’associazione Di.Te di Senigallia, per finire testimonianze di Paola Uguccioni e Mauro Lattanzi dell’Avap di Pesaro, sul tema tossicodipendenza.

Diego Pierluigi