Buon cibo e divertimento. Successo per la festa della Società operaia

Un’ondata di partecipazione e allegria ha travolto Civitanova Alta per la festa del Primo maggio, organizzata dalla Società operaia Garibaldi. L’evento al tirassegno ha riscosso un successo straordinario, confermando il forte legame della comunità con questa importante celebrazione. Particolarmente apprezzate le frittelle, elogiate anche dalla food blogger TrippaAdvisor, la birra del birrificio Birrafomante e la golosissima porchetta. Il presidente della Società operaia Emilio Bartolini ha espresso grande soddisfazione: "Siamo entusiasti della straordinaria risposta della comunità. Vedere così tanta gente riunita per celebrare il Primo Maggio è la migliore ricompensa per il nostro impegno". Il sindaco Fabrizio Ciarapica con la sua presenza ha sottolineato l’importanza di organizzare eventi così coinvolgenti. La festa è stata anche una vetrina per le attività locali. La Società operaia Garibaldi ha ringraziato i partecipanti, i volontari, le associazioni Croce Verde, Qua la zampa, Walk Active fiabe antiche e giochi in libertà con Manola, la band i Rinomatti e Leonardo Fontanot in trio.