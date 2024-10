"Buon compleanno Maestro". Verdi protagonista del festival tra mostre, conferenze e attività

Da giovedì a domenica, Pollenza ospiterà la 3ª edizione di "Buon compleanno Maestro", festival organizzato dall’associazione Amici dello Sferisterio in collaborazione con la Domus in Arte e il supporto e il patrocinio di Comune, Pro loco Corporazione del Melograno, Soms, Appassionata, Ctr e Società di Danza Macerata, interamente dedicato alla figura di Giuseppe Verdi. Un programma ricco di concerti, mostre, conferenze e attività per i più piccoli. Giovedì alle 16.30, taglio del nastro della mostra "Una golosa serata di gala", che esplorerà il legame tra melodramma e gastronomia, con focus su Verdi, Rossini e Puccini. Un viaggio tra ricette, aneddoti e curiosità nato dalla collaborazione tra Gianluigi Corinto, docente Unimc, e il pittore Paul Rooms. La mostra sarà presentata dal critico d’arte Claudia Menichini. A seguire, la conferenza "Desdemona o Violetta?" con Piero Mioli. Tra le conferenze, Dino Rizzo analizzerà sabato il 150° anniversario della Messa da Requiem di Verdi, composta in memoria di Alessandro Manzoni; venerdì alle 18 l’approfondimento di Cesare Greco. Poi, Gran Ballo Verdiano di venerdì sera, che trasporterà i partecipanti nelle atmosfere ottocentesche. Sabato alle 21, Duo Saudade (Marica Lucarini, flauto e Giordano Moriconi, chitarra) con voce narrante di Fulvia Zampa. Domenica, alle 10.30, nel foyer del teatro Luca Maria Cristini e Massimo Lanzavecchia. Domenica alle 17.30 concerto di arie verdiane con il soprano Edy Bigotto, il mezzosoprano Mariangela Marini, il baritono Andrea Pistolesi, il tenore Mauro Sagripanti, al pianoforte Luca Giarritta. Programma completo su www.amicidellosferisterio.it.