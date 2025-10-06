Yoox, l'unione fa la forza

Andrea Bonzi
Yoox, l'unione fa la forza
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Pro Pal volantinoMareggiata RomagnaMaltempo RiminiFurti trattoriAlain DelonMarche top chef
Acquista il giornale
CronacaBuona la prima per Matelica. Valdiceppo alza bandiera bianca
6 ott 2025
MAURO GRESPINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Buona la prima per Matelica. Valdiceppo alza bandiera bianca

Buona la prima per Matelica. Valdiceppo alza bandiera bianca

HALLEY MATELICA 87 VALDICEPPO BASKET 77 HALLEY MATELICA: Marrucci 8, Pacini ne, Eleonori ne, Panzini 3, Mentonelli ne, Fea 5, Ferretti ne, Dell’Anna 24,...

HALLEY MATELICA 87 VALDICEPPO BASKET 77 HALLEY MATELICA: Marrucci 8, Pacini ne, Eleonori ne, Panzini 3, Mentonelli ne, Fea 5, Ferretti ne, Dell’Anna 24,...

HALLEY MATELICA 87 VALDICEPPO BASKET 77 HALLEY MATELICA: Marrucci 8, Pacini ne, Eleonori ne, Panzini 3, Mentonelli ne, Fea 5, Ferretti ne, Dell’Anna 24,...

HALLEY MATELICA 87 VALDICEPPO BASKET 77

HALLEY MATELICA: Marrucci 8, Pacini ne, Eleonori ne, Panzini 3, Mentonelli ne, Fea 5, Ferretti ne, Dell’Anna 24, Mazzotti 11, Mariani 17, Mattarelli 8, Mozzi 11. All. Trullo.

VALDICEPPO BASKET: Provvidenza 22, Frau 5, Angeletti P. ne, Speziali 13, Grinbergs 7, Angeletti S., Aminti 2, De Grossi, Rath, Frizzarin 28. All. Filippetti.

Parziali: 24-22, 21-13, 29-21, 13-21.

Dopo una domenica sul divano a sbirciare gli altri che giocavano la loro prima gara stagionale, è scesa in campo ieri anche la Halley Matelica di coach Trullo. E sul parquet di Castelraimondo, di fronte al pubblico amico, come sempre piuttosto numeroso, è arrivato il successo convincente sulla formazione umbra trascinata dall’ex di turno Provvidenza. Il primo quarto è stato molto tirato, con tanti punti realizzati dall’una e dall’altra parte. Nella seconda frazione di gioco i padroni di casa hanno provato l’allungo e sono riusciti ad arrivare al riposo con un vantaggio di dieci lunghezze. Ma il Valdiceppo non ha mollato, è riuscito a restare in partita e, quando i matelicesi si sono presentati all’ultimo quarto con il fiato corto, ne hanno approfittato per riportarsi sotto fino al -6 (79-73 a 3 minuti e mezzo dalla sirena). Poi, però, uno scatenato Dell’Anna (24 punti per lui) ha contribuito con un "triplone" (85-73) a rilanciare le quotazioni locali e a dare la spinta alla squadra verso la vittoria finale.

m. g.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata