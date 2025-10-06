Buona la prima per Matelica. Valdiceppo alza bandiera bianca

HALLEY MATELICA 87 VALDICEPPO BASKET 77

HALLEY MATELICA: Marrucci 8, Pacini ne, Eleonori ne, Panzini 3, Mentonelli ne, Fea 5, Ferretti ne, Dell’Anna 24, Mazzotti 11, Mariani 17, Mattarelli 8, Mozzi 11. All. Trullo.

VALDICEPPO BASKET: Provvidenza 22, Frau 5, Angeletti P. ne, Speziali 13, Grinbergs 7, Angeletti S., Aminti 2, De Grossi, Rath, Frizzarin 28. All. Filippetti.

Parziali: 24-22, 21-13, 29-21, 13-21.

Dopo una domenica sul divano a sbirciare gli altri che giocavano la loro prima gara stagionale, è scesa in campo ieri anche la Halley Matelica di coach Trullo. E sul parquet di Castelraimondo, di fronte al pubblico amico, come sempre piuttosto numeroso, è arrivato il successo convincente sulla formazione umbra trascinata dall’ex di turno Provvidenza. Il primo quarto è stato molto tirato, con tanti punti realizzati dall’una e dall’altra parte. Nella seconda frazione di gioco i padroni di casa hanno provato l’allungo e sono riusciti ad arrivare al riposo con un vantaggio di dieci lunghezze. Ma il Valdiceppo non ha mollato, è riuscito a restare in partita e, quando i matelicesi si sono presentati all’ultimo quarto con il fiato corto, ne hanno approfittato per riportarsi sotto fino al -6 (79-73 a 3 minuti e mezzo dalla sirena). Poi, però, uno scatenato Dell’Anna (24 punti per lui) ha contribuito con un "triplone" (85-73) a rilanciare le quotazioni locali e a dare la spinta alla squadra verso la vittoria finale.

m. g.